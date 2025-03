Com ajuda da Muralha Paulista, procurado pela JustiÃ§a Ã© detido pela GM no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Guardas municipais foram acionadas via CCO (Centro de Controle Operacional) por volta das 15h48 desta terça-feira, 4, e informações da Muralha Paulista davam conta que um veículo ao passar por uma câmera constatou que o proprietário teria contra ele uma mandado de prisão. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas 15 de Novembro com a Episcopal.

O motorista foi abordado e após pesquisas, constatou que seria procurado. Em seguida ele foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

