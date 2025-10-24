Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM

ROCAM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos foi capturado por policiais militares na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua José Geraldo Machado quando abordou o suspeito e, durante a verificação, constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como captura de procurado. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

