sexta, 24 de outubro de 2025
Cidade Aracy

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM

24 Out 2025 - 09h26Por Da redação
ROCAM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos foi capturado por policiais militares na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua José Geraldo Machado quando abordou o suspeito e, durante a verificação, constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como captura de procurado. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

