sábado, 04 de outubro de 2025
Segurança

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM

04 Out 2025 - 07h37Por Da redação
Uma ação conjunta entre equipes da ROCAM e do Comando de Força Patrulha resultou na captura de um procurado pela Justiça na noite desta sexta-feira (4), na Avenida Vicente Laurito, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre a localização do indivíduo contra o qual havia um mandado de prisão em aberto. Durante o patrulhamento, o suspeito foi avistado e tentou fugir, mas foi detido logo em seguida, ainda na mesma via.

Após a abordagem e a checagem de seus dados junto ao COPOM, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça com base no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 — que trata do descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi recolhido à Cadeia Pública.

