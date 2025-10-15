(16) 99963-6036
quarta, 15 de outubro de 2025
Segurança

Procurado pela Justiça é capturado pela PM em São Carlos

15 Out 2025 - 08h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (14), no Poupatempo de São Carlos, após constar como procurado pela Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pelo COPOM para averiguar a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Ao chegarem ao local, confirmaram, por meio de consulta aos sistemas policiais e ao e-SAJ, a existência de um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia e, após os procedimentos de praxe, recolhido ao Centro de Triagem da Cadeia Pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Trabalhador tem moto furtada na Vila Carmem
Segurança08h50 - 15 Out 2025

Trabalhador tem moto furtada na Vila Carmem

Mulher procurada pela Justiça é detida no HU
Segurança08h41 - 15 Out 2025

Mulher procurada pela Justiça é detida no HU

Criança de 7 anos é atropelada na região do Ipanema
Segurança19h39 - 14 Out 2025

Criança de 7 anos é atropelada na região do Ipanema

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará
Segurança17h37 - 14 Out 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará

Duas motos colidem em rotatória no Jardim São Paulo
Segurança17h27 - 14 Out 2025

Duas motos colidem em rotatória no Jardim São Paulo

Últimas Notícias