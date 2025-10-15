Procurado pela Justiça é capturado pela PM em São Carlos

Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (14), no Poupatempo de São Carlos, após constar como procurado pela Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pelo COPOM para averiguar a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Ao chegarem ao local, confirmaram, por meio de consulta aos sistemas policiais e ao e-SAJ, a existência de um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia e, após os procedimentos de praxe, recolhido ao Centro de Triagem da Cadeia Pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

