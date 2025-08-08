(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Segurança

Procurado pela Justiça da Bahia é preso pela Força Tática no CDHU

08 Ago 2025 - 08h45Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Procurado pela Justiça da Bahia é preso pela Força Tática no CDHU - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (8), a equipe da Força Tática prendeu um homem de 34 anos procurado pela Justiça do Estado da Bahia.

A abordagem ocorreu no cruzamento da rua Professor Francisco Sampaio com a rua da Paz, no bairro CDHU. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem.

Ao consultar os dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304
Região 10h38 - 08 Ago 2025

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo
Segurança10h22 - 08 Ago 2025

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano
Segurança10h15 - 08 Ago 2025

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos
Deu BO10h06 - 08 Ago 2025

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos
Segurança09h10 - 08 Ago 2025

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos

Últimas Notícias