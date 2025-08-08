Procurado pela Justiça da Bahia é preso pela Força Tática no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (8), a equipe da Força Tática prendeu um homem de 34 anos procurado pela Justiça do Estado da Bahia.

A abordagem ocorreu no cruzamento da rua Professor Francisco Sampaio com a rua da Paz, no bairro CDHU. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem.

Ao consultar os dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também