Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos, procurado pela Justiça, foi detido por policiais militares do Rádio Patrulhamento, no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Walter Ignácio Micelli, no Cidade Aracy 2.

O local é conhecido como “ponto” de tráfico e o adolescente estava em atitude suspeita. Os PMs fizeram a abordagem e constataram que contra ele havia um mandado de busca e apreensão. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também