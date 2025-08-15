Procurado é preso e homem é flagrado com cédulas falsas e arma caseira

Na tarde desta quinta-feira (14), uma ação conjunta das equipes da Força Tática e da ROCAM da Polícia Militar resultou na prisão de um procurado pela Justiça e na apreensão de cédulas falsas e uma arma de fabricação caseira em São Carlos.

Durante patrulhamento na Rua Luiz Ollay, região conhecida como ponto de tráfico de drogas, os policiais abordaram três indivíduos que correspondiam às características repassadas em denúncia sobre posse de arma de fogo. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas um dos abordados, de 25 anos, admitiu possuir um artefato caseiro calibre .22.

Ele informou que o objeto poderia estar na casa do padrasto, na Rua Jayme Bruno, no bairro Antenor Garcia. No local, um homem de 50 anos negou saber sobre o documento citado, mas, ao ter seus dados checados, foi constatado que era procurado pela Justiça. Ele foi detido imediatamente.

A equipe seguiu até a residência do jovem, na Rua Sebastião Lemos, no Cidade Aracy I, onde, com autorização, fez buscas e encontrou nove cédulas falsas de R$ 100,00 e um artefato calibre .22 municiado com uma cápsula deflagrada. O suspeito afirmou ter adquirido tanto as notas quanto a arma.

O procurado foi encaminhado à Cadeia Pública, enquanto o jovem responderá a inquérito policial. As cédulas e a arma foram apreendidas para perícia.

