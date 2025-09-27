Procurado é capturado pela Polícia Militar em São Carlos

Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 41 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (26), durante uma operação de saturação no bairro Jardim Gonzaga, em São Carlos. A ação ocorreu por volta das 18h25, quando os policiais realizavam patrulhamento preventivo na região, conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares avistaram o indivíduo parado em uma esquina. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal. No entanto, ao realizar consulta via COPOM, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido contra ele pela 2ª Vara Criminal de São Carlos.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

