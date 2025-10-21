Procurado é capturado pela Força Tática em São Carlos

Viatura Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 52 anos foi capturado pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (20) no bairro Vila Pureza, em São Carlos. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Conselheiro João Alfredo, em um local conhecido por ser ponto de venda de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais abordaram algumas pessoas que estavam no local e, ao realizar a pesquisa dos antecedentes, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pela Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Araraquara. O mandado se referia a um processo por furto qualificado, com pena restante de um ano e dez dias de reclusão em regime fechado.

O capturado foi conduzido ao Plantão Policial e, após os procedimentos de praxe, encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também