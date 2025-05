Procurado é capturado no São Carlos 8

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 50 anos, que estava procurado pela Justiça, foi preso na noite de sábado (24), em uma residência, na Avenida Comendador Oscar Ferreira, no São Carlos 8.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um homem portando uma arma de fogo no local e foi averiguar. Nada ilícito foi encontrado no local, mas ao consultar o nome do morador nos sistemas policiais, constou que havia um mandado de prisão contra ele.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

