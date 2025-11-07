(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
Segurança

Procurado é capturado no Jardim Real

07 Nov 2025 - 09h34Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos foi detido na noite desta quinta-feira (6), em São Carlos, após o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento na região dos bairros Jacobucci e Jardim Real.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, ao localizar o indivíduo em frente à residência onde mora, os policiais tentaram a abordagem. Ao perceber a presença da equipe, ele correu para o interior da casa, porém foi contido na sala do imóvel.

Ainda de acordo com o documento, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga. Na delegacia, foi confirmada a existência do mandado de prisão, expedido pela Vara Regional de Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária, em Ribeirão Preto, relacionado a delitos previstos na Lei de Drogas.

Durante a apresentação do preso, ele afirmou não ter sofrido agressões durante a detenção. Uma advogada acompanhou os procedimentos, e familiares foram comunicados.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

Leia Também

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Nery
Segurança09h11 - 07 Nov 2025

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Nery

Caminhão carregado com tripas de boi colide com guard rail na Washington Luís
Segurança08h12 - 07 Nov 2025

Caminhão carregado com tripas de boi colide com guard rail na Washington Luís

GM de São Carlos realiza Operação Saturação na Vila Elisabeth
Segurança07h50 - 07 Nov 2025

GM de São Carlos realiza Operação Saturação na Vila Elisabeth

Três são detidos por tráfico de drogas em operação da Força Tática em São Carlos
Segurança06h24 - 07 Nov 2025

Três são detidos por tráfico de drogas em operação da Força Tática em São Carlos

Jovem é detido por tráfico de drogas em Ibaté
Região22h29 - 06 Nov 2025

Jovem é detido por tráfico de drogas em Ibaté

Últimas Notícias