Procurado é capturado no Jardim Real

Um homem de 29 anos foi detido na noite desta quinta-feira (6), em São Carlos, após o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento na região dos bairros Jacobucci e Jardim Real.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, ao localizar o indivíduo em frente à residência onde mora, os policiais tentaram a abordagem. Ao perceber a presença da equipe, ele correu para o interior da casa, porém foi contido na sala do imóvel.

Ainda de acordo com o documento, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga. Na delegacia, foi confirmada a existência do mandado de prisão, expedido pela Vara Regional de Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária, em Ribeirão Preto, relacionado a delitos previstos na Lei de Drogas.

Durante a apresentação do preso, ele afirmou não ter sofrido agressões durante a detenção. Uma advogada acompanhou os procedimentos, e familiares foram comunicados.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

