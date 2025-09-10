(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Vila São José

Procurado é capturado com drogas durante patrulhamento da PM em São Carlos

10 Set 2025 - 10h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Um homem de 45 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (9), na Vila São José, em São Carlos, durante patrulhamento motivado por denúncia de atitude suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais avistaram dois indivíduos nas imediações da Rua José Lemes Marques, sendo que um deles correspondia às características apontadas na denúncia. Durante a abordagem, foram encontrados em posse do suspeito porções de cocaína, maconha, dinheiro e dois aparelhos celulares, que foram apreendidos.

Ainda segundo o registro, ao consultar os antecedentes, os policiais verificaram que o abordado constava como procurado pela Justiça, com mandado de prisão condenatória expedido pela Deecrim de Ribeirão Preto em junho deste ano, para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos e, após as formalidades legais, encaminhado ao Centro de Triagem local, ficando à disposição do Judiciário.

Leia Também

Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação
Itirapina 09h03 - 10 Set 2025

Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação

Carreta carregada de algodão atinge viaduto e causa interdição na Washington Luís, em São Carlos
Segurança06h08 - 10 Set 2025

Carreta carregada de algodão atinge viaduto e causa interdição na Washington Luís, em São Carlos

Trabalhador pede ajuda para localizar moto furtada em São Carlos
Segurança06h03 - 10 Set 2025

Trabalhador pede ajuda para localizar moto furtada em São Carlos

Incêndio em mata assusta moradores no bairro Ipê Mirim
Segurança06h00 - 10 Set 2025

Incêndio em mata assusta moradores no bairro Ipê Mirim

Homem é baleado após tentar impedir prisão durante ocorrência policial no Eduardo Abdelnur
Segurança18h49 - 09 Set 2025

Homem é baleado após tentar impedir prisão durante ocorrência policial no Eduardo Abdelnur

Últimas Notícias