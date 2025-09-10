Procurado é capturado com drogas durante patrulhamento da PM em São Carlos

Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Um homem de 45 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (9), na Vila São José, em São Carlos, durante patrulhamento motivado por denúncia de atitude suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais avistaram dois indivíduos nas imediações da Rua José Lemes Marques, sendo que um deles correspondia às características apontadas na denúncia. Durante a abordagem, foram encontrados em posse do suspeito porções de cocaína, maconha, dinheiro e dois aparelhos celulares, que foram apreendidos.

Ainda segundo o registro, ao consultar os antecedentes, os policiais verificaram que o abordado constava como procurado pela Justiça, com mandado de prisão condenatória expedido pela Deecrim de Ribeirão Preto em junho deste ano, para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos e, após as formalidades legais, encaminhado ao Centro de Triagem local, ficando à disposição do Judiciário.

