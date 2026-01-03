(16) 99963-6036
Procurado da Justiça é capturado com drogas no Cidade Aracy

03 Jan 2026 - 08h18Por Da redação
Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (2), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, no cruzamento da Rua João Paulo com a Rua Antônio Bispo Alabarca.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o suspeito que carregava uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se desfazer do material, arremessando a sacola ao chão. No interior, foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão.

Após a abordagem, os policiais realizaram consulta aos sistemas de segurança e constataram que o indivíduo era procurado pela Justiça, com mandado de prisão expedido pela comarca de Mococa também pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde foram realizados os procedimentos de praxe. 

