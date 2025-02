PROCON investiga empresa suspeita de golpes em São Carlos

Iphone - Crédito: Pixabay

O PROCON de São Carlos/SP e o Departamento de Fiscalização vistoriaram esta semana um estabelecimento comercial acusado de promover a venda de aparelho celular e não entregar o produto, deixando diversos consumidores no prejuízo.



O estabelecimento comercial, situado na esquina da Rua Cândido Padim com a Avenida Sallum, apresenta sinais de abandono e um cartaz com os seguintes dizeres: “Loja em manutenção! Nos chame via WhatsApp (16) 98836-9412”.



Diversas reclamações foram registradas no PROCON, inclusive com relatos de compras realizadas por meio do aplicativo de mensagens popularmente conhecido como WhatsApp, com pagamento via pix e cartão, para entrega futura.



O Procon recomenda que os consumidores lesados promovam o registro da ocorrência junto a Delegacia Eletrônica através do link

https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/pages/comunicar-ocorrencia/fraude-e-estelionato/triagem-fraude-estelionato)

e formalizem uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor.

O caso será encaminhado ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis.

O Procon encontra-se estabelecido na Rua Rui Barbosa nº 1190, no Centro. O telefone de contato é 16 3419-4510. Acesse a página procon.saocarlos.sp.gov.br para registro de reclamações remotamente.

EMPRESA PODE SER DE EMPRESÁRIO INVESTIGADO – A empresa localizada na Vila Prado investigada pelo PROCON São Carlos pode pertencer ao mesmo proprietário da a Power Cell, localizada no box 5 do Mercado Municipal “Antonio Massei Filho”.



A empresa, que pertence a G.G.S., responde a vários processos judiciais no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por comercializar, receber e não entregar algumas dezenas aparelhos de telefonia móvel, principalmente iphones.

O QUE DIZ O CÓDIGO DE DEFFSA DO CONSUMIDOR:

Se uma empresa não entrega um produto após o pagamento, o consumidor pode:

• Exigir o cumprimento da oferta

• Pedir a devolução do valor pago, com correção monetária

• Aceitar outro produto equivalente

• Rescindir o contrato

• Buscar indenização por danos morais

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera prática abusiva a não entrega de produtos.

Como reclamar?

• Registrar uma reclamação no Procon

• Registrar uma reclamação no Reclame Aqui

• Entrar com uma ação no Juizado Especial Cível (JEC)

• Formalizar uma reclamação na plataforma consumidor.gov

• Como se preparar para uma ação judicial?

• Guardar todas as conversas com a empresa

• Guardar e-mails, notas fiscais, boletos

• Registrar o histórico de tentativa extrajudicial

Considerações adicionais

• A empresa pode estar cometendo o crime de estelionato

• O consumidor pode buscar auxílio de um advogado ou da Defensoria Pública

• Dependendo do tipo de produto ou serviço, o consumidor também pode apresentar reclamações em órgãos reguladores

