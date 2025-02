PROCON fiscaliza empresa acusada de vender celulares e não entregar

Loja parece estar abandonada - Crédito: PROCON

O PROCON de São Carlos e o Departamento de Fiscalização da Secretaria da Gestão da Cidade e Infraestrutura vistoriaram essa semana um estabelecimento comercial acusado de promover a venda de aparelhos celulares e não entregar o produto, deixando diversos consumidores no prejuízo.

O estabelecimento comercial, situado na esquina da rua Cândido Padim com a avenida Sallum, apresenta sinais de abandono e um cartaz com os seguintes dizeres: “Loja em manutenção! Nos chame via WhatsApp (16) 98836-9412”.



Diversas reclamações foram registradas no PROCON, inclusive com relatos de compras realizadas por meio do aplicativo de mensagens popularmente conhecido como WhatsApp, com pagamento via pix e cartão, para entrega futura.



O Procon recomenda que os consumidores lesados promovam o registro da ocorrência junto à Delegacia Eletrônica, por meio do link https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/pages/comunicar-ocorrencia/fraude-e-estelionato/triagem-fraude-estelionato e formalizem uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor. O caso será encaminhado ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis.



O Procon São Carlos está localizado na Rua Rui Barbosa nº 1.190, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3419-4510 ou pelo site www.procon.saocarlos.sp.gov.br.

