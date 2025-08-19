(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Susto

Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros no bairro Vila Nery

19 Ago 2025 - 06h29Por Da redação
Na noite desta segunda-feira (18), um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na rua Doutor Adelmo Stella Chiavini, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações, vizinhos acionaram a corporação após perceberem fumaça nos fundos de uma residência abandonada. No local, os bombeiros constataram que lixo havia sido incendiado, possivelmente por pessoas em situação de rua que frequentam o imóvel.

Uma viatura Auto Bomba e uma Unidade de Resgate foram deslocadas para a ocorrência. As equipes realizaram o combate às chamas e eliminaram o risco de propagação para a casa, que não sofreu danos estruturais.

