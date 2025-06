Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros no bairro Bela Vista

Crédito: Lourival Izaque

Na noite desta quinta-feira (12), um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros em uma residência localizada na rua Francisco Carlos da Silva, no bairro Bela Vista, em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, moradores notaram fumaça saindo do telhado do imóvel e acionaram imediatamente os bombeiros. As equipes chegaram rapidamente e constataram que o problema havia sido causado por um curto-circuito na rede elétrica, localizado no forro da casa. Felizmente as chamas não se espalharam.

Após controle da situação, o local foi deixado em segurança pela corporação.

