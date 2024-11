Bombeiros no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quarta-feira (27), um princípio de incêndio em um veículo foi registrado no KM 233 da Rodovia Washington Luís (SP-310), entre os bairros Maria Estela Fagá e Tangará, no sentido interior-capital.

O fogo teria começado no motor do veículo, mas foi controlado antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, que havia sido acionado. Ninguém ficou ferido, e o tráfego no local não foi afetado.

Leia Também