segunda, 22 de dezembro de 2025
Segurança

Princípio de incêndio é registrado em empresa no Santa Felícia

22 Dez 2025 - 13h43Por Da redação
Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (22), na cidade de São Carlos. A ocorrência foi registrada em uma empresa localizada no bairro Santa Felícia, na Rua Nossa Senhora da Auxiliadora, onde uma máquina apresentou um início de incêndio no interior da firma.

Funcionários da empresa agiram rapidamente e conseguiram conter as chamas antes da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Como medida de segurança, todas as pessoas que estavam no interior do estabelecimento foram evacuadas.
Ao chegarem ao local, os bombeiros realizaram os procedimentos de segurança, fizeram a vistoria na área atingida e verificaram que não havia risco de reignição do fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido e não houve vítimas.
A situação foi controlada sem maiores danos, e a empresa permaneceu sob orientação da equipe para garantir a segurança do local.

