Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Por volta da 0h desta terça-feira (25), um princípio de incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Antonio Rogano, bairro Jacobucci. O fogo afetou principalmente a área da lavanderia, mas felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais.

De acordo com informações preliminares, não havia nenhum equipamento ligado no local, e a suspeita é de que um curto-circuito possa ter causado o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu conter as chamas antes que o fogo se alastrasse para toda a casa.

