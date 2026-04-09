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quinta, 09 de abril de 2026
Segurança

Princípio de incêndio atinge indústria da Tapetes São Carlos

09 Abr 2026 - 14h30Por Da redação
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Sede da Tapetes São Carlos - Crédito: reproduçãoSede da Tapetes São Carlos - Crédito: reprodução

A empresa Tapetes São Carlos informou que um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (9) em uma de suas instalações industriais, em São Carlos.

De acordo com comunicado divulgado à imprensa, a situação foi rapidamente controlada pela brigada interna da empresa, com o apoio do Corpo de Bombeiros, que atuou de forma ágil na contenção das chamas.

Ainda segundo a empresa, não houve registro de feridos.

As causas do incidente serão investigadas e estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A empresa informou que está colaborando integralmente com os órgãos responsáveis e que realizará uma avaliação interna das operações para garantir a segurança de colaboradores e das instalações.

Em nota, a Tapetes São Carlos reforçou seu compromisso com a segurança, a transparência e o bem-estar de funcionários e demais públicos.

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