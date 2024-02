Princípio de incêndio atinge farmácia em Ibaté

Por volta das 4h50 deste domingo (4), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté foi acionada para atender a um incêndio em uma farmácia localizada na Rua Visconde de Pelota, no bairro Santa Terezinha.

A equipe da GCM foi acionada por um segurança particular que presenciou o início do fogo na fiação elétrica do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os guardas constataram que as chamas estavam se alastrando rapidamente e, junto com o proprietário da farmácia, utilizaram extintores para conter o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

