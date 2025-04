Presidiário beneficiado pela "saidinha" rompe tornozeleira eletrônica e acaba preso em São Carlos

Compartilhar no facebook

Tornozeleira eletrônica - Crédito: divulgação

Policiais militares capturaram, na noite de domingo (20), um homem que estava foragido do sistema prisional desde março, após romper a tornozeleira eletrônica e não retornar da saída temporária. A abordagem aconteceu por volta das 19h10 na Rua Vicente de Carvalho, no bairro Vila Lutfalla.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, os policiais realizavam patrulhamento nas proximidades da residência do procurado quando o avistaram e realizaram a abordagem.

Inicialmente, o homem tentou se passar pelo irmão, fornecendo um nome falso aos policiais. No entanto, por já ser conhecido pelos agentes, acabou revelando sua verdadeira identidade: R.C.B., de 37 anos. A verificação via COPOM confirmou que ele constava como “procurado” por abandono do cumprimento da pena.

O acusado havia sido beneficiado com a saída temporária no dia 11 de março de 2025, mas não retornou à Penitenciária na data estipulada, 17 de março. Diante disso, foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi confirmada sua situação de foragido. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

