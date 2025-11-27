(16) 99963-6036
quinta, 27 de novembro de 2025
Segurança

Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy

27 Nov 2025 - 17h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy -

A presença do homem acusado de matar a cadeirante Ana Paula de Oliveira, de 45 anos, provocou um tumulto na tarde desta quinta-feira (27) no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações obtidas pelo São Carlos Agora, o suspeito esteve na rua onde moram familiares da vítima. Revoltados, eles passaram a confrontá-lo e houve ameaça de linchamento.

A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para evitar que o acusado fosse linchado. Após a chegada das equipes, a situação foi controlada.

De acordo com a PM, não havia nenhum mandado de prisão em aberto contra o homem. Após o crime, registrado em outubro no bairro Presidente Collor, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), acompanhado por advogado, e foi liberado. O suspeito segue respondendo ao processo em liberdade enquanto aguarda decisão da Justiça.

Família pede justiça pela morte de Ana Paula de OliveiraAna Paula foi encontrada morta enrolada em um lençol perto da própria casa.

Leia Também

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro
Segurança20h00 - 27 Nov 2025

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro

Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista
Segurança19h19 - 27 Nov 2025

Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista

Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur
Segurança17h22 - 27 Nov 2025

Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur

Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas
Segurança17h12 - 27 Nov 2025

Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas

Colisão entre caminhonete e moto deixa motociclista ferido em São Carlos
Segurança16h54 - 27 Nov 2025

Colisão entre caminhonete e moto deixa motociclista ferido em São Carlos

Últimas Notícias