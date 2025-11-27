Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy

A presença do homem acusado de matar a cadeirante Ana Paula de Oliveira, de 45 anos, provocou um tumulto na tarde desta quinta-feira (27) no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações obtidas pelo São Carlos Agora, o suspeito esteve na rua onde moram familiares da vítima. Revoltados, eles passaram a confrontá-lo e houve ameaça de linchamento.

A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para evitar que o acusado fosse linchado. Após a chegada das equipes, a situação foi controlada.

De acordo com a PM, não havia nenhum mandado de prisão em aberto contra o homem. Após o crime, registrado em outubro no bairro Presidente Collor, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), acompanhado por advogado, e foi liberado. O suspeito segue respondendo ao processo em liberdade enquanto aguarda decisão da Justiça.

Ana Paula foi encontrada morta enrolada em um lençol perto da própria casa.

Leia Também