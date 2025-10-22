Prefeitura apura caso de agressão em unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em São Carlos

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, divulgou nota nesta terça-feira (21) informando que apura um caso de agressão registrado em uma das unidades de acolhimento institucional do município.

A entidade responsável pela execução dos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar, a Universidade Patativa do Assaré, reafirmou seu compromisso com a ética, a empatia e a proteção integral de crianças e adolescentes.

Segundo a nota, o trabalho desenvolvido pela instituição é pautado no respeito, na inclusão e na responsabilidade social, não sendo tolerada qualquer forma de violência, discriminação ou conduta incompatível com os princípios do acolhimento.

De acordo com as informações, a ocorrência envolveu uma situação que poderia comprometer a segurança dos acolhidos. Durante o episódio, um educador realizou uma manobra de contenção contra um interno, e o caso está sendo apurado pelas instâncias competentes.

Assim que tomou conhecimento do fato, a Universidade Patativa do Assaré adotou imediatamente as medidas cabíveis, incluindo o registro de boletim de ocorrência e o afastamento do colaborador envolvido.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e a Universidade Patativa do Assaré reforçaram o compromisso com a segurança, o cuidado e a proteção integral das crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com os princípios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

