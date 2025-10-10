Posto do SAAE é alvo de nova tentativa de furto no Centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (10), o posto de atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizado na Rua Sete de Setembro, na região central de São Carlos, foi novamente alvo de tentativa de furto.

Populares que passavam pelo local perceberam um indivíduo sobre o telhado do prédio e gritaram, fazendo com que o suspeito fugisse sem concluir a ação. Segundo informações, o homem teria danificado parte da fiação elétrica e cortado cabos de cobre do sistema de ar-condicionado, que seriam levados.

Funcionários relataram que os furtos ao local têm ocorrido com frequência, sendo este o terceiro caso apenas nesta semana. Eles apontam que uma casa abandonada ao lado do posto vem sendo utilizada por pessoas em situação de rua, o que tem aumentado a vulnerabilidade do local.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao endereço, mas não conseguiram localizar o autor. Apesar dos danos, nada chegou a ser levado nesta ocorrência.

