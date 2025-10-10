(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Segurança

Posto do SAAE é alvo de nova tentativa de furto no Centro de São Carlos

10 Out 2025 - 17h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Posto do SAAE é alvo de nova tentativa de furto no Centro de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Na tarde desta sexta-feira (10), o posto de atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizado na Rua Sete de Setembro, na região central de São Carlos, foi novamente alvo de tentativa de furto.

Populares que passavam pelo local perceberam um indivíduo sobre o telhado do prédio e gritaram, fazendo com que o suspeito fugisse sem concluir a ação. Segundo informações, o homem teria danificado parte da fiação elétrica e cortado cabos de cobre do sistema de ar-condicionado, que seriam levados.

Funcionários relataram que os furtos ao local têm ocorrido com frequência, sendo este o terceiro caso apenas nesta semana. Eles apontam que uma casa abandonada ao lado do posto vem sendo utilizada por pessoas em situação de rua, o que tem aumentado a vulnerabilidade do local.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao endereço, mas não conseguiram localizar o autor. Apesar dos danos, nada chegou a ser levado nesta ocorrência.

Leia Também

Mulher procurada por tráfico é capturada em São Carlos
Segurança17h56 - 10 Out 2025

Mulher procurada por tráfico é capturada em São Carlos

Bombeiros resgatam idoso que desceu em córrego para recuperar documentos na região central
Em frente ao INSS13h20 - 10 Out 2025

Bombeiros resgatam idoso que desceu em córrego para recuperar documentos na região central

Família perde tudo após forte chuva no Assentamento Nova São Carlos
Segurança10h29 - 10 Out 2025

Família perde tudo após forte chuva no Assentamento Nova São Carlos

Polícia Civil recupera moto furtada em São Carlos após investigação do 3º e 5º DP
Segurança10h17 - 10 Out 2025

Polícia Civil recupera moto furtada em São Carlos após investigação do 3º e 5º DP

Motociclista fica ferido após carro avançar pare na Vila São José
Segurança08h58 - 10 Out 2025

Motociclista fica ferido após carro avançar pare na Vila São José

Últimas Notícias