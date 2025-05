Homem é agredido com pedaço de pau após desentendimento sobre suposto maus-tratos a cachorro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã desta terça-feira (28), um servidor público estadual foi agredido nas dependências de seu local de trabalho, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como lesão corporal, com autoria ainda desconhecida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 8h30, quando a vítima chegava para trabalhar e foi surpreendida por um morador da vizinhança que, de forma agressiva, iniciou uma discussão com ofensas verbais. Em seguida, o agressor pegou um pedaço de madeira que estava no chão e atingiu o braço do servidor, fugindo do local logo após o ato.

A vítima buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu cuidados devido ao corte provocado pelo golpe.

A motivação da agressão estaria ligada a um episódio ocorrido no dia anterior, quando um colega de trabalho do servidor teria questionado o mesmo morador sobre um cachorro deixado preso sem água ou comida na grade de um prédio público. O animal foi retirado após a abordagem, mas o fato teria gerado revolta por parte do agressor, que teria decidido confrontar um funcionário da repartição no dia seguinte.

