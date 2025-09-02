Porteiro registra boletim após agressão em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um jovem de 19 anos, que trabalha como porteiro, registrou boletim de ocorrência após ter sido agredido durante a troca de turno em um condomínio localizado no Parque Arnaldo Schimid, em São Carlos. O caso aconteceu no início da noite de domingo (31).

De acordo com o relato, a discussão começou por conta de uma comunicação feita pelo porteiro a seu superior sobre atrasos do colega que deveria rendê-lo. Incomodado, o agressor passou a ameaçá-lo e, ao encontrá-lo no lado de fora do prédio, iniciou as agressões físicas.

A vítima contou que foi surpreendida por trás com socos na cabeça e no rosto, sem chance de defesa. Ainda segundo o boletim, as câmeras de segurança do condomínio registraram o momento da violência.

O jovem sofreu lesões na mandíbula, que ficou inchada, além de sangramento no ouvido, hematomas e o deslocamento de um dente. Ele foi atendido no Hospital Municipal de Ibaté, onde passou por exames e foi medicado. O caso será investigado.

