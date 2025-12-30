Portão cai durante manobra de carro e mata criança de 2 anos em São Carlos

Casa onde ocorreu a tragédia - Crédito: Maycon Maximino

Uma criança de 2 anos morreu na madrugada desta terça-feira (30) após um acidente ocorrido em uma residência no Conjunto Residencial Santa Angelina, em São Carlos. O caso foi registrado por volta de 0h05, na Rua Isidoro Fructuoso.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, a equipe da PM foi acionada via COPOM inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, porém, constatou-se que se tratava de um acidente. Durante uma manobra para entrar com o carro na garagem, o portão da residência caiu sobre a criança, que foi socorrida e levada à UPA Santa Felícia. Segundo o BO, há divergências sobre a dinâmica exata do ocorrido, se o portão caiu sozinho ou se houve impacto do carro, o que será esclarecido por perícia técnica.

Na sequência, o menor foi transferido para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O pai da criança admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido, e o teste do etilômetro confirmou a embriaguez. Ainda segundo a PM, durante a abordagem foram encontrados três eppendorfs de cocaína com o homem, que afirmou ter feito uso da droga após o ocorrido.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado ao CPJ, onde o caso foi registrado como homicídio culposo, embriaguez ao volante e porte de entorpecente. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

