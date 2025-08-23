(16) 99963-6036
Pombos viram caso de Polícia no Jardim Tangará

23 Ago 2025 - 08h51Por Da redação
Pombo - Crédito: FreepikPombo - Crédito: Freepik

Uma mulher de 45 anos registrou boletim de ocorrência na manhã desta sexta-feira (22), em São Carlos, relatando transtornos em sua residência, localizada no Jardim Tangará, devido ao excesso de pombos.

Segundo o registro, vizinhos teriam colocado um comedouro e também jogado alimentos na calçada para atrair pássaros. A ação, porém, acabou concentrando grande quantidade de pombas no local, o que estaria causando danos ao imóvel da denunciante e gerando preocupação com possíveis doenças transmitidas pelas aves.

A moradora contou ainda que vive com a mãe idosa, com problemas de saúde, e teme que a situação possa agravar o quadro clínico dela. A Vigilância Epidemiológica e a equipe de zoonoses já teriam visitado o endereço e orientado sobre a necessidade de retirada do comedouro, mas os responsáveis teriam se recusado a atender a solicitação.

