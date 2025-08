Mulher é resgatada no Broa após sequestro em Sumaré

Na tarde de hoje, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Itirapina culminou na libertação de uma mulher mantida em cárcere privado no Balneário Santo Antônio (Broa). A vítima, sequestrada em Sumaré no dia 29 de julho, conseguiu enviar uma mensagem de socorro que desencadeou uma ação rápida e precisa das forças de segurança.

Com informações cruciais fornecidas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, a equipe policial iniciou um trabalho minucioso de investigação e diligências. Em meio a buscas exaustivas e levantamentos com moradores da região, policiais civis e militares identificaram a possível localização do cárcere em uma chácara no Balneário Santo Antônio.

O momento de tensão se converteu em alívio quando a equipe avistou o suspeito, F. S. C., no quintal da residência, ao lado da vítima, que demonstrava claros sinais de choque emocional. A abordagem foi rápida e eficiente, garantindo a segurança da mulher e culminando na prisão em flagrante do agressor

F. S. C. permanece detido sob responsabilidade da Delegacia de Itirapina, com as investigações em andamento sob a supervisão do delegado João Bonilha.

