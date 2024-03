BAEP recupera veículo avaliado em R$ 400 mil furtado em Descalvado

Mercedes Benz furtado em Descalvado é avaliado em R$ 400 mil - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, por volta das 2h15 desta segunda-feira, 25, policiais militares do BAEP observaram na rua Colômbia, na Vila Carvalho, em Ribeirão Preto, um Mercedes Benz GLE400 azul e de acordo com as características, seria semelhante a um veículo furtado em Descalvado em janeiro deste ano. O veículo é avaliado em R$ 400 mil.

Como levantou suspeitas, os PMs fizeram a abordagem e em vistoria teriam encontrado divergências nos sinais identificadores do automóvel. Com apoio de equipes de BAEP conseguiram acessar a numeração do chassi com a retirada da obstrução e em consulta, tiveram a ciência que a numeração seria do veículo furtado em uma residência, no Descalvado no dia 24 de janeiro.

O motorista foi detido e acusado de receptação e adulteração, sendo posteriormente encaminhado à CPJ, onde a autoridade fez a prisão em flagrante.

