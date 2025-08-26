(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Policiais de São Carlos homenageiam soldado morto em serviço

25 Ago 2025 - 11h14Por Da redação
Policiais de São Carlos prestam homenagem a PM morto no litoral - Crédito: Maycon Maximino Policiais de São Carlos prestam homenagem a PM morto no litoral - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares de São Carlos prestaram homenagem, na manhã desta segunda-feira (25), ao soldado Bruno Eduardo Cordeiro, de 35 anos, que morreu em serviço após sofrer um acidente de trânsito durante perseguição a uma motocicleta em São Vicente, litoral de São Paulo, no sábado (23).

O soldado pertencia ao 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior e atuava na corporação há 7 anos e 8 meses. Ele deixa esposa e uma filha.

O sepultamento ocorreu às 10h, no Cemitério da Saudade, em Itapira (SP). No mesmo horário, policiais militares em serviço de São Carlos e outras cidades pararam as viaturas em local seguro, acionam sirenes e sinais luminosos por um minuto e prestam continência.

