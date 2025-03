Durante diligências no Jardim Heliana na manhã desta segunda-feira, 31, policiais civis da Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito, efetuaram a captura de E.F.D.S., 59 anos, procurado por homicídio.

Segundo consta, o crime fatal aconteceu no dia 25 de dezembro de 2015, no bairro Victor A Torrezan, em Ribeirão Bonito. Na época, com 19 anos, o jovem A.E.D.C.A. foi morto com um golpe de faca. O capturado será encaminhado ao centro de triagem de São Carlos.

