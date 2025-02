Policiais ambientais apreendem armas em Porto Ferreira

Armamento foi apreendido por policiais ambientais em Porto Ferreira - Crédito: Divulgação

Após denúncia de caça irregular na região da Fazenda Capão Bonito, em Porto Ferreira, neste domingo, 9, policiais ambientais abordaram nove homens que estariam a caça de controle de javalis e durante a vistoria verificou-se os suspeitos estariam realizando a caça irregular na Zona de Amortecimento do Parque Estadual, sendo todos autuados em flagrante e multados.

Durante a ocorrência os policiais realizaram a conferência da documentação exigida para realização da caça de controle e verificou-se que dois homens estariam inaptos a realizar a atividade com uso de arma de fogo e apesar da regularidade do armamento, restou a apresentação de documentos exigidos pela legislação para o trânsito com o armamento. Desta forma ambos foram encaminhados a delegacia de polícia de Porto Ferreira para as deliberações de praxe.

Durante o atendimento à ocorrência, os policiais ouviram tiros nas proximidades e uma equipe iniciou novo patrulhamento quando foram detidos mais cinco homens realizando caça de controle de javali e durante a vistoria verificou-se quanto ao local que não se encontravam dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Porto Ferreira, sendo conferido então a documentação exigida para a realização de caça de controle, sendo que um deles não possuía o cadastro para realização de caça naquele local, sendo autuado em flagrante.

Durante a apuração dos fatos, dois homens estariam inaptos a realizar a atividade de caça com uso de arma de fogo e ambos foram encaminhados a delegacia de polícia por porte Ilegal de arma de fogo. Os homens foram liberados e o armamento apreendido.

Leia Também