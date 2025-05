Polícia vai investigar suposto abuso sexual contra adolescente no Hospital Universitário

Compartilhar no facebook

Hospital Universitário, onde teria ocorrido o fato - Crédito: CCS-UFSCar

A Polícia Civil vai apurar um suposto caso de abuso sexual que teria ocorrido contra um adolescente de 17 anos nas dependências do Hospital Universitário (HU-UFSCar), no último final de semana.

Segundo o SCA apurou, o adolescente estava na unidade acompanhando a irmã que está internada na UTI, quando teria sido puxado pelo braço pelo acusado de 28 anos, também acompanhante de paciente, e levado até uma sala reservada.

O suspeito teria passado a mão no pênis do adolescente e tentado beijá-lo. O garoto teria conseguido se desvencilhar dando uma cotovelada no acusado.

Com a chegada da Polícia Militar, o homem confessou que houve troca de caricias mútuas, contudo, tudo teria sido de forma consensual entre eles. O caso será investigado, e o acusado liberado por não estar em situação de flagrante.

Em nota a assessoria de imprensa do hospital informou que “ao tomar conhecimento, a equipe acionou imediatamente os órgãos e instituições responsáveis e está colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes”.

“O HU-UFSCar se solidariza com a vítima e reafirma seu compromisso com a integridade, a segurança e o acolhimento de todos os seus usuários e profissionais”, diz ainda a nota.

