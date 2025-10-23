(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Flagrante

Polícia Rodoviária prende motorista Descalvado com carro furtado e placas adulteradas na SP-310

O furto ocorreu em Matão e o veículo foi recuperado pelos policiais militares rodoviários na manhã desta quinta-feira (23) na rodovia Washington Luís

23 Out 2025 - 21h33Por Flávio Fernandes
Um motorista de 40 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária após ser flagrado em um carro furtado com placas adulteradas na manhã desta quinta-feira (23), no km 267 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Os policiais militares rodoviários faziam patrulhamento de rotina quando avistaram um GM/Onix branco, com películas escuras e suspeitaram da situação. Ao ordenar a parada, o condutor tentou fugir e foi abordado com o passageiro de 23, um pouco mais a frente. 

Durante vistoria veicular os PMRVs utilizaram equipamente OBD-2 e constataram que o chassi correspondia a um veículo furtado na cidade de Matão, em março deste ano. O carro, ainda apresentava placas adulteradas e estava em nome de uma seguradora.

Com os suspeitos que são de Descalvado foram apreendidos celulares, chaves, cartões bancários e R$ 1.400 em dinheiro. O passageiro já tinha passagem por porte de drogas e ao ser questionado, disse que o valor encontrado era seu e apenas pegou carona para buscar uma televisão no bairro do Valle Verde.

Já o condutor ao ser indagado, alegou ter comprado o carro de terceiros em São Carlos e não apresentou recebido de compra ou nota fiscal. Na sequência, os dois foram levados para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. ratificando a prisão em flagrante do motorista que foi encaminhado para Cadeia Pública de Santa Ernestina. O passageiro, foi ouvido e liberado. 

 

 

