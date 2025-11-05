Polícia Rodoviária encontra moto furtada escondida em bambuzal às margens da WL

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta furtada foi localizada nesta quarta-feira (5), por uma equipe do Policiamento Rodoviário, no km 239 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O veículo estava escondido em meio a um bambuzal, às margens da rodovia. Durante a averiguação, os policiais constataram que se tratava de uma moto furtada no dia 27 de outubro.

A equipe, composta pelos cabos Hudson e Fabiano, realizou o recolhimento do veículo e o encaminhou ao Plantão Policial (CPJ) de São Carlos para o registro da ocorrência.

De acordo com a polícia, a motocicleta estava em boas condições, com numeração de motor e chassi intactos, aparentando ter sido apenas abandonada no local.

Leia Também