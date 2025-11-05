(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Segurança

Polícia Rodoviária encontra moto furtada escondida em bambuzal às margens da WL

05 Nov 2025 - 10h38Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Polícia Rodoviária encontra moto furtada escondida em bambuzal às margens da WL - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta furtada foi localizada nesta quarta-feira (5), por uma equipe do Policiamento Rodoviário, no km 239 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O veículo estava escondido em meio a um bambuzal, às margens da rodovia. Durante a averiguação, os policiais constataram que se tratava de uma moto furtada no dia 27 de outubro.

A equipe, composta pelos cabos Hudson e Fabiano, realizou o recolhimento do veículo e o encaminhou ao Plantão Policial (CPJ) de São Carlos para o registro da ocorrência.

De acordo com a polícia, a motocicleta estava em boas condições, com numeração de motor e chassi intactos, aparentando ter sido apenas abandonada no local.

Leia Também

Cozinha de creche universitária é arrombada e furtada em São Carlos
Segurança12h29 - 05 Nov 2025

Cozinha de creche universitária é arrombada e furtada em São Carlos

Guarda Municipal detém homem em flagrante após furto no Centro de São Carlos
Segurança11h53 - 05 Nov 2025

Guarda Municipal detém homem em flagrante após furto no Centro de São Carlos

Adolescente é flagrado com motocicleta furtada em São Carlos
Segurança10h21 - 05 Nov 2025

Adolescente é flagrado com motocicleta furtada em São Carlos

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro
Segurança09h46 - 05 Nov 2025

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira
Segurança08h51 - 05 Nov 2025

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira

Últimas Notícias