Policia recupera moto furtada na Vila Brasília

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta terça-feira (16), policiais militares localizaram e recuperaram uma motocicleta Honda Falcon, de cor vermelha, que havia sido furtada na noite anterior, na rua Paraguai, bairro Vila Brasília.
De acordo com a polícia civil, o proprietário havia deixado o veículo estacionado em frente à residência, mas ao retornar percebeu que a moto havia sido levada.
Após denúncia, a equipe policial encontrou o veículo na rua Luiz Lázaro Zamenhof, também na Vila Brasília, próximo à rodovia Washington Luís (SP-310).
A motocicleta foi apreendida e devolvida ao dono, morador do mesmo bairro. Apesar de apresentar o miolo de ignição danificado, o veículo foi recuperado antes de ser desmontado.