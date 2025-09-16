(16) 99963-6036
Policia recupera moto furtada na Vila Brasília

16 Set 2025 - 08h51Por Jessica Carvalho R.
Policia recupera moto furtada na Vila Brasília - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (16), policiais militares localizaram e recuperaram uma motocicleta Honda Falcon, de cor vermelha, que havia sido furtada na noite anterior, na rua Paraguai, bairro Vila Brasília.

De acordo com a polícia civil, o proprietário havia deixado o veículo estacionado em frente à residência, mas ao retornar percebeu que a moto havia sido levada.

Após denúncia, a equipe policial encontrou o veículo na rua Luiz Lázaro Zamenhof, também na Vila Brasília, próximo à rodovia Washington Luís (SP-310). 

A motocicleta foi apreendida e devolvida ao dono, morador do mesmo bairro. Apesar de apresentar o miolo de ignição danificado, o veículo foi recuperado antes de ser desmontado.

