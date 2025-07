Polícia prende em São Carlos mais dois suspeitos por envolvimento em assassinato de casal

Casal foi morto em Abril na cidade de São Pedro -

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (17) a segunda fase da Operação Jogo Duplo, que investiga o assassinato do casal José Eduardo Ometto Pavan e Rosana Ferrari, mortos em abril deste ano em São Pedro (SP). Nesta nova etapa, outras duas pessoas foram presas em São Carlos, totalizando seis detidos até o momento.

Segundo as autoridades, os crimes investigados incluem homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação de cadáver.

As investigações são conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios da DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), sob coordenação da delegada Juliana Pereira Ricci, com apoio da DIG, DISE e GOE do DEINTER 9, sediado em Piracicaba.

Com a análise de celulares e computadores apreendidos, os investigadores identificaram mais um envolvido: J.S.L., de 60 anos, que teria sido contratado para executar o crime. Ele é cunhado de um dos presos anteriormente.

Nesta segunda fase da operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços da cidade de São Carlos.Além de J.S.L., também foi preso C.J.A., de 39 anos.

Conforme o histórico policial, o casal saiu de Araraquara no dia 4 de abril com destino a uma chácara de sua propriedade na zona rural de São Pedro. No trajeto, fizeram uma parada em outro sítio, também de sua propriedade, onde foram vistos pela última vez com vida, na companhia de um dos investigados. À noite, o carro do casal foi deixado na chácara com os corpos em seu interior. Um familiar relatou que o veículo parecia não estar sendo conduzido por nenhuma das vítimas, e que o alarme da residência não havia sido desligado. Além disso, o carro ainda continha pertences e alimentos perecíveis.

Os corpos foram encontrados no domingo à noite, dia 6 de abril. A partir de então, a Polícia Civil deu início a uma investigação minuciosa, que culminou, em 17 de junho, na prisão de quatro suspeitos — entre eles, um casal de advogados apontado como mandante do crime e dois executores.

