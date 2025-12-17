Polícia Militar salva homem durante surto psicótico na Rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Militar salvou um homem que apresentava um surto psicótico na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 234.

A equipe de policiamento havia acabado de assumir o turno e adentrava a rodovia quando se deparou com o indivíduo deitado no meio da pista, provocando risco iminente de atropelamento. Diversos veículos precisaram desviar e alguns chegaram a parar para evitar um acidente de maiores proporções.

Os policiais tentaram conter o homem, que se mostrava bastante agitado, mas devido à resistência não foi possível realizar a contenção inicial. Diante da situação, foi solicitado apoio de outras viaturas. Com a chegada do reforço, o indivíduo foi finalmente contido em segurança.

Na sequência, o socorro foi acionado. Uma equipe da concessionária responsável pela administração da rodovia realizou o atendimento e encaminhou o homem até a UPA do bairro Santa Felícia, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Leia Também