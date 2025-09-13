Polícia Militar recupera motocicleta furtada no bairro Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada durante patrulhamento no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos. A ação foi realizada por policiais da Ronda de Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 2ª Companhia.

De acordo com a PM, os policiais abordaram um indivíduo que conduzia uma motocicleta vermelha sem placa. Durante a verificação, foi constatado que o veículo havia sido furtado no município de Rio Claro, no dia 30 de agosto deste ano.

O condutor foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado por receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal. Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311).

