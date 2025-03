Compartilhar no facebook

tenente coronel Alexandre Cardeal - Crédito: SCA

Na última semana, o 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos recebeu um reforço de 23 novos policiais militares, vindos da capital paulista e de outras partes do interior. De acordo com o Tenente-Coronel Alexandre Cardeal, a maioria desses policiais já reside na cidade e irá contribuir para o reforço do efetivo policial em sete municípios da região.

"Não só São Carlos, mas também priorizaremos Porto Ferreira e Descalvado. Temos três cidades que estavam com o efetivo abaixo do normal e, com esses novos policiais, poderemos voltar à normalidade", afirmou o comandante.

Os policiais passaram por um treinamento teórico e prático antes de iniciarem o trabalho nas viaturas. "Alguns já saíram daqui e retornaram, mas a grande maioria nunca trabalhou em São Carlos. Nesse primeiro momento, passaram por treinamento e já estão atuando efetivamente", explicou.

Prisões e combate à criminalidade

Além do reforço no efetivo, a Polícia Militar teve uma noite movimentada entre segunda e terça-feira, com diversas ocorrências. Entre elas, a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes, a apreensão de um veículo dublê e a prisão de um suspeito por roubo a farmácias.

"O trabalho aqui é constante, dinâmico. Temos um setor de inteligência sempre antenado e, dentro desse planejamento, estamos obtendo bons resultados", destacou Cardeal. Segundo ele, a Polícia Militar também conseguiu desmantelar mais um ponto de tráfico no bairro Gonzaga. "Pegamos mais uma biqueira que estava operando diuturnamente. A Polícia Militar está trabalhando 24 horas em prol da sociedade", enfatizou.

O comandante reforçou ainda a importância da participação da população na segurança pública, incentivando a denúncia de crimes e atitudes suspeitas. "É fundamental que o cidadão, ao perceber qualquer irregularidade, como alguém forçando um portão ou pulando uma residência, ligue imediatamente para o 190. O tempo de resposta é primordial para uma ação rápida e eficiente", orientou.

O Tenente-Coronel Alexandre Cardeal finalizou agradecendo a colaboração da comunidade e reafirmando o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança da população.

