Polícia Militar realiza treinamento tático

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Exercício teve como foco o aperfeiçoamento de técnicas de entrada em ambientes confinados - Crédito: Abner Amiel

A Polícia Militar de São Carlos e região realizou, nesta quinta-feira (18), um treinamento tático no Clube de Tiro Ranchão Sertanejo, em Descalvado. Cerca de 35 policiais de diversas cidades da região, incluindo São Carlos, Porto Ferreira e a própria Descalvado, participaram da atividade.

O exercício teve como foco o aperfeiçoamento de técnicas de entrada em ambientes confinados — prática essencial em operações que exigem a varredura de residências em busca de criminosos ou vítimas. Segundo o capitão Fernando Henrique Peixoto Escrivani, situações como essas requerem preparo técnico e precisão por parte dos agentes.

Anteriormente, os policiais simularam ocorrências de alta complexidade, como roubo a carro-forte e assalto a joalheria, no shopping Iguatemi. As ações fazem parte de um novo protocolo de capacitação iniciado em janeiro deste ano, após a reformulação do efetivo da Força Tática.

De acordo com o capitão Escrivani, os resultados dos treinamentos já são percebidos na atuação prática da corporação. Comparando os primeiros trimestres de 2024 e 2025, houve aumento na produtividade da Força Tática, com maior número de flagrantes de roubo e tráfico de drogas.

Os treinamentos visam fortalecer a atuação regional da PM, promovendo mais segurança e eficiência nas missões realizadas pelas equipes especializadas.

Leia Também