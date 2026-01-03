Polícia Militar prende suspeito de tráfico após informações advindas de publicação em redes sociais

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu um homem por tráfico de entorpecentes no município de Brotas, após ação baseada em informações obtidas em redes sociais.

Durante o serviço, a equipe policial recebeu a informação de que um indivíduo estaria divulgando, em uma rede social, mensagens que indicavam a comercialização de drogas. A publicação foi encaminhada ao Plantão Policial e será anexada ao inquérito policial.

De posse das informações, os policiais Cb Ferrari e Riul intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta. A abordagem ocorreu no cruzamento da Rua Ângelo Della Dea com a Avenida Mário Pinoti. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma bolsa contendo entorpecentes, além de um telefone celular e dinheiro em espécie.

Questionado, o indivíduo acabou admitindo que realizava entregas e a venda de drogas a mando de um terceiro, recebendo pagamento por cada entrega realizada, além de indicar que deixava os entorpecentes em locais previamente combinados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. O suspeito colaborou com a equipe, não sendo necessário o uso de algemas. Ele e a motocicleta utilizada na prática criminosa foram conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro.

O delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, determinando a apreensão das drogas, do telefone celular, do dinheiro e da motocicleta. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

