quarta, 13 de agosto de 2025
Segurança

Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas no Santa Felícia

13 Ago 2025 - 10h20Por Da redação
Na manhã desta quarta-feira (13), um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Paulo Toyama Riuji, no bairro Santa Felícia.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via COPOM informando que um suspeito, com características específicas, estaria vendendo entorpecentes em um ponto já conhecido pela prática criminosa.

Ao chegar ao local, os policiais flagraram o indivíduo realizando a venda para outra pessoa. Assim que percebeu a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie. O rapaz foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça.

