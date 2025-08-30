Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em São Carlos

Na manhã deste sábado (30), durante a Operação Impacto, policiais militares da 2ª Companhia do 38º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas na Rua Donato Pedrino, Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com a ocorrência, a equipe estava em patrulhamento ostensivo e preventivo quando avistou o suspeito, já conhecido nos meios policiais e que havia conseguido fugir mais cedo no mesmo dia. Ele foi abordado no local e, durante a busca pessoal, foram encontradas cinco porções de cocaína, três de maconha, um celular e uma nota de R$ 20,00.

Em continuidade à ação, os militares localizaram, escondida sob uma telha a poucos metros do ponto da abordagem, uma sacola contendo 36 pinos de cocaína, 75 porções de maconha e 103 pedras de crack.

O suspeito foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

