Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito

Na tarde desta sexta-feira (8), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de entorpecentes no município de Ribeirão Bonito. A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto, por volta das 14h, na Rua Dourado.

A equipe policial realizava patrulhamento após atender a um caso de desentendimento entre um ex-casal, no qual a mulher possuía medida protetiva contra o suspeito. Durante as buscas, o homem foi localizado em frente à casa de sua mãe. Na abordagem pessoal, os policiais encontraram 28 pinos de cocaína, 10 porções de maconha, R$ 41,00 em espécie e um telefone celular. A mãe do suspeito presenciou a ação.

Em seguida, na residência, foi localizada uma pochete no quarto do homem contendo outras seis porções de maconha, R$ 600,00 em notas e um saco de moedas.

Ao todo, foram apreendidos 28 pinos de cocaína, 16 porções de maconha, um celular e R$ 826,95. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também