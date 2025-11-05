Polícia Militar prende homem após furto dentro de condomínio em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (5) um homem de 40 anos acusado de furtar diversos objetos de uma residência localizada dentro de um condomínio, em São Carlos.

Segundo informações, a equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência de furto já consumado. A vítima contou que havia saído de casa para ir até uma lotérica e, ao retornar, encontrou a porta dos fundos aberta e percebeu que vários objetos haviam sido levados.

A moradora, mãe de um jovem cadeirante que estava na escola, procurou a segurança do condomínio e, através das imagens de câmeras, foi possível identificar o autor do crime, um morador do mesmo local.

Os policiais foram até a residência do suspeito e, com autorização da mãe dele, entraram no imóvel. O homem foi encontrado em seu quarto, onde estavam os produtos furtados, entre eles: 2 caixas de leite, 1 pote de manteiga, 1 vidro de enxaguante bucal, 1 panela elétrica, 1 sachê de maionese, 1 tablet, 1 notebook, 1 pacote de macarrão, 1 kg de peito de frango congelado.

O indivíduo foi detido e encaminhado à CPJ de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

