(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Balanço

Polícia Militar não registra ocorrências graves no 1º final de semana do São Carlos Rodeio Fest

11 Ago 2025 - 13h37Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Polícia Militar não registra ocorrências graves no 1&ordm; final de semana do São Carlos Rodeio Fest - Crédito: Instagram Crédito: Instagram

O primeiro final de semana do São Carlos Rodeio Fest terminou sem registro de ocorrências graves, segundo informou o Comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), Tenente-Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal.

O resultado positivo é atribuído ao planejamento conjunto que envolveu todos os órgãos de segurança pública e fiscalização da cidade. A operação contou com a coordenação do Comando Operacional e do Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, além da utilização de ferramentas inteligentes e reforço de efetivo nas imediações do evento.

Leia Também

Gol é furtado durante a noite na Vila Izabel
Segurança14h25 - 11 Ago 2025

Gol é furtado durante a noite na Vila Izabel

Engavetamento deixa um ferido na Rodovia Washington Luís
São Carlos 12h15 - 11 Ago 2025

Engavetamento deixa um ferido na Rodovia Washington Luís

Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos
Segurança10h44 - 11 Ago 2025

Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro
Segurança10h02 - 11 Ago 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro

Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada
Segurança09h41 - 11 Ago 2025

Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada

Últimas Notícias