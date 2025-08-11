Polícia Militar não registra ocorrências graves no 1º final de semana do São Carlos Rodeio Fest

Crédito: Instagram

O primeiro final de semana do São Carlos Rodeio Fest terminou sem registro de ocorrências graves, segundo informou o Comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), Tenente-Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal.

O resultado positivo é atribuído ao planejamento conjunto que envolveu todos os órgãos de segurança pública e fiscalização da cidade. A operação contou com a coordenação do Comando Operacional e do Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, além da utilização de ferramentas inteligentes e reforço de efetivo nas imediações do evento.

